Israele | l’Alta Corte blocca lo Shin Bet | non è compito dei servizi segreti monitorare i

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un mese dopo l’ordine operativo del premier Benjamin Netanyahu che autorizzava loBet – lo spionaggio interno – agli spostamenti via cellulare dei contagiati dal Covid-19, laSuprema ne ha ordinato il blocco. Secondo l’Alta– intervenuta dopo molte petizioni presentate dalla società civile – una decisione del genere richiede una legislazione ad hoc, il Parlamento resta il luogo dove discutere queste decisioni che investono la vita dell’intero Paese. Troppi i risvolti sulla integrità della privacy, dell’uso e la gestione di questi dati, e il tempo per la loro conservazione. Un tempo questo monitoraggio era in uso solo i sospetti terroristi di Hamas, loro parenti, amici e anche vicini di casa. Lo stesso parametro adottato su 6,5 milioni di israeliani ha fatto correre a molti un brivido. La sentenza ...