Il mare ai tempi del Coronavirus, al via progetto di monitoraggio delle acque e della biodiversità nello Stretto di Messina [FOTO] (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ stato avviato, nei giorni scorsi, il progetto di monitoraggio delle acque e della biodiversità nello Stretto di Messina, ai tempi del COVID-19, in quest’ambito un gruppo di ricerca si occuperà di valutare lo stato di salute delle acque e degli organismi in alcune aree dello Stretto di Messina, a seguito dell’interruzione di tutte le attività antropiche in mare, dopo l’inizio del lockdown imposto dall’emergenza pandemica, riporta un comunicata stampa dell’Università di Messina. L’equipe, guidata dalla prof.ssa Nancy Spanò (Delegato alle Iniziative scientifiche a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino) è composta dai proff. Orazio Romeo, Gioele Capillo, dai dott.ri Carmelo Iaria, Serena Savoca, Giuseppe Panarello, Marco Albano. Le analisi ed i controlli si svolgeranno presso ... Leggi su meteoweb.eu La Pasqua ai tempi del Coronavirus : come evitare gli eccessi a tavola - pesantezza e gonfiore? Via libera a verdure amare e niente digiuno

Punta Secca, a Marinella, dove si trova la casa del Commissario Salvo Montalbano, è uno dei luoghi che fa sognare i tanti telespettatori che seguono da anni la fortunatissima fiction Tv di Rai1. Ed è ...

