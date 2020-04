Grecia | vasto incendio nel campo profughi dell’isola di Samos | duecento migranti sfollati

(Di lunedì 27 aprile 2020) Unha distrutto un, isola dellada anni primo approdo in Europa per migliaia di richiedenti asilo. Nessuno degli ospiti è rimasto ferito ma sono circale persone, incluse molte famiglie con bambini, rimaste senza un posto dove dormire. Non ci sarebbero stati feriti. Dalle prime ricostruzioni dei giornali locali, sembra che le fiamme siano divampate dopo una rissa all’interno del. A, come nelle altre isole greche a ridosso della Turchia, le condizioni dei richiedenti asilo sono drammatiche. Basti pensare che ildiospita 7mila persone, ossia dieci volte la capienza regolamentare L'articoloneldell’isola diproviene da Il Fatto Quotidiano.

