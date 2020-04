Finisce il terrore e inizia l' incazzatura Socci | la totale inettitudine del governo

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Non so se a Palazzo Chigi hanno chiaro cosa è successo stasera”. Antonioha commentato sui suoi social la conferenza con la quale il premier Giuseppe Conte ha annunciato la fase 2 e ha sottolineato un aspetto importante: “È finito ilper il quale hanno potuto fare ingoiare agli italiani tutti i rospi. Da stasera va in scena l': ma molto, molto grossa. È chiara a tutti ladel”. In particolare,se l'è presa con l'ipocrisia del premier sui divieti riguardanti la Chiesa e soprattutto sulle promesse, che finora sono state niente più che spot pubblicitari: “Anche stasera Conte promette miliardi qua, miliardi là, bonus a destra, bonus a sinistra… cosa volete che importi se non arriva nulla a nessuno”.

