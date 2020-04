Domenica In, la confessione di Morgan: “Qualcuno vuole farmi del male” (Di lunedì 27 aprile 2020) Morgan è stato ospite in collegamento dell’ultima puntata di Domenica In e, dopo aver parlato ancora di quanto accaduto sul palco di Sanremo con Bugo, ha rivelato che secondo lui c’è qualcuno che vuole fargli del male. Una confessione che è arrivata a sorpresa, mentre il cantante stava spiegando che a causa dell’emergenza coronavirus ha dovuto bloccare l’uscita del suo nuovo libro, che dovrebbe arrivare nelle librerie a maggio. La padrona di casa lo ha quindi invitato a presentarlo poi a Domenica In ma lui è apparso dubbioso: “Se sono vivo vengo a presentare il libro”, ha detto. Al che Mara Venier preoccupata gli ha chiesto il motivo delle sue parole, informandosi se ci sia qualcuno che voglia fargli del male. “Sì, sì, sì – ha risposto subito Morgan -. Con tutta l’onestà e la ... Leggi su ilfattoquotidiano Mara Venier a Domenica In fa una confessione : “Mi volevo ammazzare”

