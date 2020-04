Coronavirus Roma, al via domande per il bonus affitto on line o nei Municipi: centralini in tilt e disorganizzazione (Di lunedì 27 aprile 2020) Al via da oggi le domande per richiedere il Contributo Straordinario all’affitto 2020, il bonus affitti, rivolto alle famiglie in difficoltà economica in seguito all’emergenza Coronavirus. Le richieste potranno essere presentate al Comune di Roma fino a lunedì 18 maggio 2020. I fondi previsti per la Capitale sono oltre 12 milioni di euro già trasferiti dalla Regione Lazio al Comune di Roma. Sarà possibile richiedere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata che pubblica. L’ammontare del contributo non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020. Due le modalità per presentare le domande: online e cartacea Per la modalità online i cittadini interessati dovranno compilare la richiesta direttamente sul sito di Roma Capitale, ... Leggi su italiasera Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

