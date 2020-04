Corriere : Spagna, polemica per la “domenica dei bimbi”. Sui social le foto di folla e l’hashtag #irresponsables - fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Ci facciamo geolocalizzare anche per ordinare una pizza e poi scoppia la polemica per una ap… - Mbyk019285 : Scusate, ma il #lockdownitalia per le merdacce ?????????? fasciste non vale ?!?!? La polizia controlla solo le persone… - magomer57982245 : La nuova polemica leghista adesso è contro il prezzo delle mascherine. 50 centesimi è un prezzo ritenuto troppo bas… - RenzoCianchetti : Coronavirus, polemica sul prezzo delle mascherine. Confcommercio: «A 50 centesimi stop alla vendita, prezzo non sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus polemica Coronavirus, in Spagna è polemica sulla «domenica dei bimbi» Corriere della Sera Covid19 Sicilia, 30 nuovi contagi, 731 guariti e 231 morti in totale

Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 35 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus e Fase 2: ancora vietati gli incontri tra fidanzati? Scoppia la polemica sui social

Sì agli incontri con i familiari nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus ma non tra fidanzati? E’ la domanda che rimbalza sui social, dove l’hashtag ‘congiunti’ è diventato di tendenza. Agli effetti d ...

