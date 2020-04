Coronavirus, monta la protesta per la differenza tra fidanzati e congiunti. E il governo ora potrebbe cambiare idea (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, i fidanzati sono congiunti? Gli amori ancora vietati nella fase 2, ma il governo potrebbe cambiare idea Il nuovo Dpcm (leggi qui cosa prevede) anti-Coronavirus presentato nella serata di domenica 26 aprile chiarisce che nella fase 2, al via dal 4 maggio, si potranno incontrare i congiunti: ma i fidanzati rientrano in questa categoria? Purtroppo no: gli amori, infatti, saranno ancora vietati almeno fino al 18 maggio, giorno in cui, almeno per il momento, non dovrebbe più servire l’autocertificazione per spostarsi quantomeno all’interno del proprio comune. Al momento, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto da parte dell’esecutivo viste le proteste delle ultime ore, ci si potrà muovere all’interno della propria regione di residenza solo per “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di ... Leggi su tpi Coronavirus - sono più sicure le vacanze al mare o in montagna? Ecco cosa ne pensa il virologo

