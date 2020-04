Coronavirus e Fase 2, la rivolta dei parrucchieri viaggia sul web: “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura il 1° giugno” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura dei parrucchieri il primo giugno. Cioè un lunedì“. La scrittrice Nadia Terranova si limita a una battuta ironica sull’annuncio da parte di Giuseppe Conte del primo giugno come giornata di riapertura dei parrucchieri. Ma sul web monta una vera e propria rivolta, alimentata anche dalle indiscrezioni che fino alla vigilia del discorso del premier parlavano del 18 maggio come possibile data per la riapertura dei saloni di bellezza. “Ma Conte il calendario l’ha visto???“, sbotta un utente, alludendo al fatto che, dopo il primo giugno, c’è il 2 giugno che è un festivo. Di fronte al proliferare di battute, foto di capelloni alla Cugini di Campagna e vignette, che hanno fatto schizzare l’hashtag #parrucchieri ai primi posti nelle tendenze Twitter in Italia, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Zampa (sottosegretaria Salute) : “Fase due? Ho discusso con ministro Speranza per abolire autocertificazione ma era inevitabile”

Coronavirus - commercianti e artigiani contro la Fase 2 : “Così falliranno migliaia di imprese e si perderanno numerosi posti di lavoro”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus, via alla fase 2: date e calendario della ripartenza Sky Tg24 COVID-19 – IO X BENEVENTO: L’ASL CONTINUA A PENALIZZARE I CITTADINI. CONTAGI E DECESSI SICURAMENTE EVITABILI.

E’ notizia di qualche giorno fa, che il Comune di Benevento, ha donato duemila kit per il testo rapido relativamente al Covid-19, all’Azienda Sanitaria Locale affinchè si avviasse una maggiore ricogni ...

Coronavirus, un morto e 17 positivi: alla Rsa Gavazzi di Desio si trema

La direzione ha scritto una lettera ai parenti degli ospiti per rassicurarli: adottate tutte le precauzioni, ma si è in attesa dell’esito di altri tamponi ...

