Calcio | Vincenzo Spadafora | “Per la ripresa degli allenamenti servono protocolli di

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo il DPCM che nella serata di ieri, domenica 26 aprile, ha sancito la possibilità, a partire dal 4 maggio, dei primiindividuali, è intervenuto il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport,, che ha chiarito i motivi per cui per quanto concerne gli sport di squadra il via verrà dato non prima del 18 maggio. Così il Ministro a “Che tempo che fa“: “Prima si parte con gli sport individuali e l’attività motoria, per quelli di squadra come ilbisognerà aspettare. Il 18 maggio? Vedremo. Vogliamo ripartire in sicurezza, non c’è da parte nostra incapacità di decidere e tanto meno l’idea di penalizzare il. Puntiamo ad unagraduale”. Il nodo da sciogliere è quello riguardante idi sicurezza: “Per la...