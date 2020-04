Prezzo massimo delle mascherine sarà fissato a 50 centesimi (Di domenica 26 aprile 2020) Il Governo interviene sulle speculazioni sui prezzi delle mascherine. “Nella convivenza con il virus dovremo adottare tutte le precauzioni e dispositivi di protezione individuale. I prezzi di mercato delle mascherine saranno calmierati, avremo un Prezzo giusto e equo, intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche” assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Nel prossimo Cdm, in un decreto, verrà tolta l’Iva sulle mascherine, attualmente al 22%.Il commissario Domenico Arcuri ieri ha sottolineato che l’Italia è pronta. Sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine e le Regioni ne hanno in magazzino 47 milioni per sanità, parasanità, servizi pubblici essenziali, forze di polizia. I dispositivi verranno anche distribuiti a P.A., aziende dei trasporti pubblici e Rsa ma si lavora per fare ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Conte : "Mascherine chirurgiche con prezzo massimo di 50 centesimi"

Le mascherine saranno obbligatorie in Italia? Quanto costeranno? Attesa per il prezzo massimo - gratis per chi ha esenzioni ticket

Coronavirus - Arcuri : il 4 maggio via ai test sierologici. abbiamo mascherine per la fase 2 con prezzo massimo fissato (Di domenica 26 aprile 2020) Il Governo interviene sulle speculazioni sui prezzi. “Nella convivenza con il virus dovremo adottare tutte le precauzioni e dispositivi di protezione individuale. I prezzi di mercatosaranno calmierati, avremo ungiusto e equo, intorno a 0,50 per lechirurgiche” assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Nel prossimo Cdm, in un decreto, verrà tolta l’Iva sulle, attualmente al 22%.Il commissario Domenico Arcuri ieri ha sottolineato che l’Italia è pronta. Sono stati distribuiti 138 milioni die le Regioni ne hanno in magazzino 47 milioni per sanità, parasanità, servizi pubblici essenziali, forze di polizia. I dispositivi verranno anche distribuiti a P.A., aziende dei trasporti pubblici e Rsa ma si lavora per fare ...

mariave92602485 : RT @sebmes: Io avevo capito che il commissario Arcuri era stato incaricato di provvedere alla produzione nazionale di mascherine. Come fann… - TutankhatonEdit : RT @sebmes: Io avevo capito che il commissario Arcuri era stato incaricato di provvedere alla produzione nazionale di mascherine. Come fann… - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Prezzo massimo delle mascherine sarà fissato a 50 centesimi - beat_oven : RT @sebmes: Io avevo capito che il commissario Arcuri era stato incaricato di provvedere alla produzione nazionale di mascherine. Come fann… - Lupo1960 : RT @sebmes: Io avevo capito che il commissario Arcuri era stato incaricato di provvedere alla produzione nazionale di mascherine. Come fann… -