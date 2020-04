Parchi e giardini pubblici verranno riaperti. Obbligo di ingressi contingentati: chiusura se norme non rispettate (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4 maggio, a meno di ordinanze speciali locali, riaprono in Italia Parchi, giardini e ville con tanto di possibilità dunque di sfruttarli per fare jogging, attività fisica, allenamenti o semplicemente portare i propri figli o nipoti a giocare all’aperto. L’ingresso ai luoghi pubblici sopra elencati, però, sarà contingentato. Saranno i sindaci a indicare le modalità di accesso ai Parchi e sempre i sindaci potranno chiudere quei Parchi in cui l’accesso contingentato non è possibile. Significa che, per evitare assembramenti, le autorità locali decideranno quante persone potranno essere all’interno di un determinato parco o giardino contemporaneamente. Starà al buon senso di tali fruitori mantenere i.l corretto distanziamento sociale e indossare gli apparati di protezione come le mascherine. Le passeggiate, ... Leggi su oasport Conte illustra la fase 2 : “Inizia convivenza con il virus. Sì a parchi e giardini - allenamenti dal 4 maggio”

