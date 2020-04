Moroder compie 80 anni | da Flashdance a Top Gun | tutto sul premio Oscar della musica dance

(Di domenica 26 aprile 2020) Uno degli artisti più innovativi in assoluto nel campoelettronica e pioniere in Italia e nel mondo di un genere che ha fatto epoca, la disco music , Giorgiooggi 80....

repubblica : Giorgio Moroder, l'architetto della dance music compie 80 anni - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #PremioOscar per #Flashdance: compie 80 anni #Moroder, 'l'architetto' della musica dance - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Giorgio Moroder, l'architetto della dance music compie 80 anni - GDS_it : #PremioOscar per #Flashdance: compie 80 anni #Moroder, 'l'architetto' della musica dance - GazzettaDelSud : #Moroder compie 80 anni: da #Flashdance a #TopGun, tutto sul premio #Oscar della #musicadance… -

Ultime Notizie dalla rete : Moroder compie

Uno degli artisti più innovativi in assoluto nel campo della musica elettronica e pioniere in Italia e nel mondo di un genere che ha fatto epoca, la disco music, Giorgio Moroder compie oggi 80 anni.Uno degli artisti più innovativi in assoluto nel campo della musica elettronica e pioniere in Italia e nel mondo di un genere che ha fatto epoca, la disco music, Giorgio Moroder compie oggi 80 anni.