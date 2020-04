Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani piogge sparse (Di domenica 26 aprile 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per la giornata di domani, Lunedì 27 Aprile 2020. Al Nord: cielo molto nuvoloso su Liguria centroccidentale, Alpi e Prealpi e sulle zone pedemontane del Piemonte con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sui relativi rilievi orientali; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sulle restanti zone liguri, piemontesi e lombarde e velature anche spesse altrove, ma senza fenomeni associati. Centro e Sardegna: sull’isola all’inizio molte nubi con rovesci e locali temporali sparsi, in miglioramento dalla sera. Addensamenti compatti sui rilievi abruzzesi e localmente sul basso Lazio con deboli rovesci temporaleschi tra tarda mattinata ed ore pomeridiane; cielo poco nuvoloso altrove, salvo annuvolamenti bassi attesi al primo mattino ed a fine giornata su Toscana, Umbria ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : da domani possibili rovesci

Le previsioni meteo di lunedì 27 aprile

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo (Di domenica 26 aprile 2020) Il Serviziodell’Aeronauticacomunica leper la giornata di, Lunedì 27 Aprile 2020. Al Nord: cielo molto nuvoloso su Liguria centroccidentale, Alpi e Prealpi e sulle zone pedemontane del Piemonte con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale sui relativi rilievi orientali; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, sulle restanti zone liguri, piemontesi e lombarde e velature anche spesse altrove, ma senza fenomeni associati. Centro e Sardegna: sull’isola all’inizio molte nubi con rovesci e locali temporali sparsi, in miglioramento dalla sera. Addensamenti compatti sui rilievi abruzzesi e localmente sul basso Lazio con deboli rovesci temporaleschi tra tarda mattinata ed ore pomeridiane; cielo poco nuvoloso altrove, salvo annuvolamenti bassi attesi al primo mattino ed a fine giornata su Toscana, Umbria ...

DomenicoPicca : Previsioni meteo per oggi, Domenica 26 Aprile 2020!! - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Meteo: le previsioni per lunedì 27 aprile - IlKazuma : @Zippo88lrr Un link allo studio? Perchè i link di società che fanno previsioni meteo onestamente non hanno alcuna… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto Temperature min 10 max 22 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto min 10 max 22 -