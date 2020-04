Everton | batosta per Kean | multa salatissima dopo il festino

Leggi su calcionews24

Secondo quanto riportato dal Daily Star, la società inglese sarebbe intenzionata a infliggergli una multa di 160mila sterline. Il club aveva affermato di essere «sconvolto dalla notizia della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli».