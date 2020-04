Dance, il dj set in casa di Jo Squillo conquista tutti: "Io metto musica felice" (Di domenica 26 aprile 2020) Il 22 giugno, giorno del suo compleanno, vorrebbe fare una grande festa e celebrare 40 anni : 20 di musica e 20 di moda. Intanto ogni giorno alle 17 ed il sabato alle 22 con il suo “ Jo in the house... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 aprile 2020) Il 22 giugno, giorno del suo compleanno, vorrebbe fare una grande festa e celebrare 40 anni : 20 die 20 di moda. Intanto ogni giorno alle 17 ed il sabato alle 22 con il suo “ Jo in the house...

La musica aiuta a superare ogni barriera, e come genere per i tuoi dj set hai scelto l’house. «Sì, è un sound famoso e amato in tutto il mondo ma è anche un prodotto italiano, noi siamo i più creativi ...

Fenomeno Jo Squillo, ecco perché è lei a sorpresa la regina della quarantena

Dance anni 80 e house music Anni 90 oltre a chicche come "Siamo donne oltre le gambe c'è di più": oltre 152 mila persone in due ore scatenate a ballare con "Jo in The House", il dj set improvvisato ...

La musica aiuta a superare ogni barriera, e come genere per i tuoi dj set hai scelto l'house. «Sì, è un sound famoso e amato in tutto il mondo ma è anche un prodotto italiano, noi siamo i più creativi ...Dance anni 80 e house music Anni 90 oltre a chicche come "Siamo donne oltre le gambe c'è di più": oltre 152 mila persone in due ore scatenate a ballare con "Jo in The House", il dj set improvvisato ...