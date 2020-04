Coronavirus, calano i contagi nel Lazio: ecco la situazione aggiornata (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 26 aprile. Sono 84 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Per l’ottavo giorno consecutivo i nuovi contagi sono sotto quota 100. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 18 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Continuano controlli all’Ateneo Salesiano: situazione sotto controllo. Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. E’ stato predisposto da parte della Asl il trasferimento dei casi negativi tamponati dall’Hotel Capannelle ai luoghi dove erano originariamente ospitati. Asl Roma 3:11 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie : 415 morti - ma calano i ricoverati

