Calcio | Fiorentina pronta a riprendere gli allenamenti | in attesa delle decisioni del

(Di domenica 26 aprile 2020) Siamo tutti inparole del Premier Giuseppe Conte di questa sera (ore 20.20). Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio presenterà il nuovo decreto e darà conferma sul via della Fase 2 a partire dal 4 maggio. Il mondo dello sport, anche, seguirà con particolare attenzione per sapere se sarà possibileglie, nello stesso tempo, terminare il campionato didi Serie A, ancora in ballo. Dal punto di vista dei club, si è pronti a scendere in campo. E’ il caso dellache, come confermato dal direttore generale Joe Barone nel corso di una una diretta andata in onda sulla pagina ufficiale Instagram del sito Firenzeviola, ha espresso un’idea piuttosto chiara: “gliil 4 maggio? Vediamo quello che dirà il premier Conte. La...