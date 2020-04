Britney Spears e il Principe William hanno avuto un flirt | il retroscena

Leggi su chedonna

(Di domenica 26 aprile 2020)e ilun: ilrisale al lontano 2002, quando lui non era ancora impegnato con Kate Middletond’Inghilterra, se le cose fossero andate in maniera diversa, oggi avrebbe potuto avere al suo fianco come mogliee non l’amata Kate Middleton. Ebbene sì, perché la … L'articoloe ilun: ilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it