“Non ho potuto dirgli addio”: Antonella Clerici, il lutto che ha sconvolto la sua vita, la confessione in un’intervista (Di sabato 25 aprile 2020) Antonella Clerici e la quarantena tra i boschi In questo periodo di quarantena Antonella Clerici è tornata a cucinare. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, ogni giorno alle 12 e spesso anche il pomeriggio, si collega in diretta Instagram con degli chef che hanno lavorato con lei. La professionista Rai ha trovato il tempo anche per rilasciare una lunga intervista per il magazine Nuovo, parlando di Vittorio Garrone, ma anche di un devastante lutto che l’ha colpita un po’ di tempo fa. Ricordiamo che l’artista lombarda da circa tre anni vive in una villa tra i boschi del Piemonte insieme a Maelle, il nuovo compagno e la figlia di quest’ultimo. Il grande rimpianto della conduttrice Rai Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, Antonella Clerici ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni inattese. La professionista lombarda, ... Leggi su kontrokultura Adriana Volpe dalla D’Urso | “Non ho potuto riabbracciare mia figlia”

Coronavirus | Adriana Volpe scossa : “Non ho potuto abbracciarla”

Roberta Lanfranchi - Paperissima Sprint : “Non abbiamo potuto registrare” (Di sabato 25 aprile 2020)e la quarantena tra i boschi In questo periodo di quarantenaè tornata a cucinare. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, ogni giorno alle 12 e spesso anche il pomeriggio, si collega in diretta Instagram con degli chef che hanno lavorato con lei. La professionista Rai ha trovato il tempo anche per rilasciare una lunga intervista per il magazine Nuovo, parlando di Vittorio Garrone, ma anche di un devastanteche l’ha colpita un po’ di tempo fa. Ricordiamo che l’artista lombarda da circa tre anni vive in una villa tra i boschi del Piemonte insieme a Maelle, il nuovo compagno e la figlia di quest’ultimo. Il grande rimpianto della conduttrice Rai Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti,ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni inattese. La professionista lombarda, ...

borghi_claudio : Per chi non ha potuto seguire la diretta ecco il link. Inizia dal minuto 4. - matteosalvinimi : #Salvini: Zone rosse in Lombardia, avrebbe potuto fare la Regione? No. Una 'zona rossa' per essere 'zona rossa' ha… - RaffaeleFitto : Da non crederci! Il #20gennaio il Governo era già a conoscenza delle tragiche conseguenze che avrebbe potuto produr… - electrahearvt : @marperlo1 Di donne ce ne sono state negli anni... avrebbero potuto chiamare Giordana, Federica Carta e Elodie per… - eowyn962010 : RT @bobbirok: Aveste potuto chiedere a mio nonno che è stato internato ad Auschwitz sono sicuro che vi avrebbe risposto che oggi non è sol… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non potuto Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera