Mercato Juventus, è sfida col Real per il centrocampista: i dettagli (Di sabato 25 aprile 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il centrocampo. I bianconeri guardano anche in Italia per provare a regalare a Maurizio Sarri l’innesto tanto desiderato sulla mediana, con Paratici che valuta diversi profili. Uno di questi ad esempio è Milinkovic-Savic: il calciatore serbo è da tempo sulla lista della spesa del dirigente, e adesso si prospetta una sfida col Real Madrid in vista dell’estate. Mercato Juve: è sfida col Real per il centrocampista Secondo le ultime indiscrezioni riportate da El Gol Digital il club di Florentino Perez avrebbe pronta un’offerta di 40-50 milioni per il pezzo pregiato allenato da Simone Inzaghi. Una cifra che però non sarebbe accettabile, dato che Lotito valuta il calciatore sugli 80 milioni. Leggi anche: Arthur Juventus, bianconeri in pole: si pensa allo scambio La Juve osserva, ma ... Leggi su juvedipendenza Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : Salah in vendita - sfida Juve-Inter

Radu? Vedremo quale sarà il suo futuro, davanti ha una grandissima carriera. Milik? Non credo possa aiutare e migliorare la Juventus, ma nel club bianconero sanno fare bene le cose”. Insomma, anche ...

per il quale Juve e Barcellona hanno ingaggiato un vero e proprio duello di mercato la scorsa estate. Attenzione anche a De Sciglio, che piacerebbe tanto alla dirigenza blaugrana per la sua duttilità ...

