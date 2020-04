Gad Lerner, nessuno ci libererà dai comunisti. Ultima impresa: da lunedì trasformerà Rai3 in “Tele-Anpi” (Di sabato 25 aprile 2020) Gad Lerner torna in tv in Rai, sulla terza rete, con un nuovo programma. Da lunedì, alle 20.20 su Rai3, nelle due settimane successive la ricorrenza del 25 aprile, il giornalista condurrà La scelta. I partigiani raccontano, un programma che raccoglie una selezione delle testimonianze dirette dei Partigiani dell' Anpi. Il viaggio nella memoria realizzato da Lerner e Laura Gnocchi avrà la sua conclusione con la puntata speciale in onda venerdì 8 maggio, sempre su Rai3, ma alle 23.10, alla quale parteciperanno gli storici Paolo Mieli e Giovanni De Luna e la presidente dell' Anpi, Carla Nespolo. Insomma, dopo i "fasti" di TeleKabul, adesso Raitre potrebbe cambiare nome in TeleAnpi. Leggi su liberoquotidiano La Scelta - Gad Lerner racconta i partigiani su Rai 3

La scelta : Gad Lerner porta nell’access prime time di Rai3 il racconto dei partigiani

Gad Lerner s’infuria per la collana del Corriere sul Ventennio : poco antifascismo nella pubblicità (Di sabato 25 aprile 2020) Gadtorna in tv in Rai, sulla terza rete, con un nuovo programma. Da lunedì, alle 20.20 su, nelle due settimane successive la ricorrenza del 25 aprile, il giornalista condurrà La scelta. I partigiani raccontano, un programma che raccoglie una selezione delle testimonianze dirette dei Partigiani dell' Anpi. Il viaggio nella memoria realizzato dae Laura Gnocchi avrà la sua conclusione con la puntata speciale in onda venerdì 8 maggio, sempre su, ma alle 23.10, alla quale parteciperanno gli storici Paolo Mieli e Giovanni De Luna e la presidente dell' Anpi, Carla Nespolo. Insomma, dopo i "fasti" di TeleKabul, adesso Raitre potrebbe cambiare nome in TeleAnpi.

GiampaoloF : @Libero_official Mi sarebbe piaciuto vedere Gad Lerner e tutti i Companeros fare la fila per entrare nei negozi, co… - angyco888 : Gad Lerner, il giornalista torna in tv e trasforma Rai3 in Tele-Anpi - Libero_official : Gad #Lerner torna in #Rai con un programma sulla terza rete sulla festa della #Liberazione del #25aprile… - SMSNEWSOFFICIAL : Aspettando @LeParoleRai3 : ospiti @gadlernertweet @ElenaSofiaOf il Segretario della CGIL Maurizio Landini,… - MontiFrancy82 : Aspettando @LeParoleRai3 : ospiti @gadlernertweet @ElenaSofiaOf il Segretario della CGIL Maurizio Landini,… -