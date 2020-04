Finalmente spunta la verità | Meghan e Kate non si parlano più dalle nozze

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Ludovica Marchese Durante un’intervista Sarah Ferguson conferma il retroscena che avrebbe portatoa litigare in occasione delle prove dell’abito da damigella di Charlotte TraMiddleton eMarkle il rapporto non sarebbe proprio dei migliori.; volte infatti i media inglesi hanno parlato di litigi tra le due cognate, mogli dei principi William e Harry d’Inghilterra. Come se non bastasse, a confermare la tensione tra le due è arrivata anche Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta, e madre di Eugenia e Beatrice di York, le nipoti predilette della Sovrana. Ma non solo. Sarah Ferguson – Fergie per la famiglia – è stata anche una delle migliori amiche di Lady Diana. Quando la madre di William e Harry era ancora in vita, Sarah è rimasta al suo fianco, ...