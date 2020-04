25 aprile, la foto di Mattarella all’Altare della Patria scatena una battaglia di Photoshop su Reddit: tutti i meme più divertenti (Di sabato 25 aprile 2020) L’immagine del presidente della Repubblica che omaggia i caduti all’Altare della Patria – solo di fronte all’imponente scalinata, con la mascherina e i guanti – forse entrerà nei libri di storia, ma di sicuro è già esplosa nei meandri di Internet, scatenando una battaglia a colpi di photoshop. La sfida è stata lanciata da Reddit, che ha caricato la foto chiedendo ai propri utenti di scatenare la fantasia (e i programmi di fotoritocco): ed ecco che Mattarella diventa l’eroe di un action movie, con l’esplosione da B-Movie sullo sfondo, o con Joker che balla sulle scale. Più famosa della scalinata dell’Altare della Patria c’è solo la scala del Bronx dove è stata girata la famosa scena danzante dell’ultimo Joker interpretato da Joaquin Phoenix: un utente di Reddit, Mandal0re, ... Leggi su ilfattoquotidiano 25 aprile - La foto di Mattarella all’Altare della Patria scatena una battaglia di Photoshop su Reddit : tutti i meme più divertenti

25 Aprile - Festa della Liberazione : le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta [FOTO e VIDEO]

25 aprile - a Bologna cortei vietati ma il Pratello fa festa : tutti “in strada” grazie alle fotografie (Di sabato 25 aprile 2020) L’immagine del presidenteRepubblica che omaggia i caduti all’Altare– solo di fronte all’imponente scalinata, con la mascherina e i guanti – forse entrerà nei libri di storia, ma di sicuro è già esplosa nei meandri di Internet,ndo unaa colpi di photoshop. La sfida è stata lanciata da Reddit, che ha caricato lachiedendo ai propri utenti dire la fantasia (e i programmi diritocco): ed ecco chediventa l’eroe di un action movie, con l’esplosione da B-Movie sullo sfondo, o con Joker che balla sulle scale. Più famosascalinata dell’Altarec’è solo la scala del Bronx dove è stata girata la famosa scena danzante dell’ultimo Joker interpretato da Joaquin Phoenix: un utente di Reddit, Mandal0re, ...

Agenzia_Ansa : #25aprile: le Frecce tricolori sorvolano Roma deserta - FOTO #ANSA - Corriere : 25 aprile 1945, alla fine arrivarono gli Alleati: le foto della Liberazione - repubblica : 25 aprile 2020, la vignetta di Altan per la festa della Liberazione - TinaSolla94 : Adoro mia zia, le voglio un bene dell'anima, è un'infermiera e si fa sempre in quattro quando abbiamo bisogno, ma q… - albertomilan74 : @Marek28165 Guarda le foto che per una volta magari ti rendi conto delle cazzate che spara ... Da Febbraio ad April… -