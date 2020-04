YouTube Video Builder: creiamo video aziendali in modo facile e veloce (Di venerdì 24 aprile 2020) Pensato per la promozione delle aziende, soprattutto quelle medie e piccole, YouTube video Builder permette di creare filmati aziendali rapidamente. YouTube amplia la gamma di servizi a disposizione degli iscritti presentano il nuovo YouTube video Builder. Allo scopo di dare un aiuto concreto alle piccole e medie imprese, il team della principale piattaforma di video sharing al mondo ha deciso di sviluppare uno strumento per la produzione di video. A chi si rivolge YouTube video Builder? Si tratta di uno strumento pensato appositamente per il target business e ne possiamo trarre vantaggio se abbiamo il bisogno di sponsorizzare un nostro prodotto o servizio, soprattutto se non disponiamo di elevate risorse da investire nella creazione dei video. Il tool può essere utilizzato anche dalle grandi aziende, ma è perfetto soprattutto per le piccole e medie imprese ... Leggi su newsmondo Come vedere Sailor Moon gratis su YouTube da oggi - 24 aprile : oltre 100 episodi disponibili ma scoppia la polemica tra i fan (video)

