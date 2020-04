Via libera al Def

LegaSalvini : ?? COME PREVISTO, ALL'EUROGRUPPO VIA LIBERA AL MES. ALTRO CHE 'FAKE NEWS'... **FLASH -CORONAVIRUS: MICHEL, 'VIA LIB… - fanpage : ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - petergomezblog : #Coronavirus, i leader Ue riconoscono l’urgenza del Recovery Fund. Ma non c’è accordo su modalità per distribuire i… - MattiaGallo17 : RT @Montecitorio: Decreto #CuraItalia, via libera definitivo della Camera con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti. Cosa prevede… - CarloAversano : @flawlessloujs In realtà dal 4 sarà un via libera. La maggior parte dei ragazzi saranno in giro ad incontrarsi. L'a… -

Via libera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Via libera