Ti ricordi… Juan Barbas detto "Beto" e la doppietta che salvò il Lecce di Mazzone (per la seconda volta) nel giorno della Fatal Verona (Di venerdì 24 aprile 2020) Pioggia, freddo e vento su tutto il paese : domenica decisamente poco piacevole quella del 22 aprile 1990 in Italia. Ma a prescindere dal clima, quella domenica piacevole lo fu sicuramente per i napoletani a Bologna che vinsero il loro secondo scudetto, poco piacevole per i milanisti a Verona che quello scudetto, incredibilmente, lo persero. Questo però lo sanno tutti e chiedere "Ti ricordi della fatal Verona" a un calciofilo è quasi offensivo, diventerebbe banale persino parlare di Iliev, De Marchi e Victor Hugo Sotomayor. Già, Sotomayor: argentino di Cordoba, stopper, non un granché a dire il vero e forse pure un po' raccomandato, che contro il Milan però sale in cielo segnando uno dei più bei gol di testa da angolo, l'unico gol fino ad allora in A, pesantissimo. E dunque quel 22 aprile atipico: pioggia e freddo non ...

