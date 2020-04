“Sono positiva al coronavirus da 2 mesi e nessuno mi aiuta | il grido di aiuto di

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Sonoalda 2mi”. È questo ildidi Bianca Dobroiu, modella di 23 anni e prima contagiata di cui si è avuta notizia a Bologna. Dopo sei tamponi positivi, la ragazza è stata definita un caso “quasi unico” in Italia e forse al mondo dai medici dell’Ospedale Sant’Orsola.Bianca era entrata in ospedale il 28 febbraio scorso con febbre altissima, oltre 40, e dolori alle ossa. Dimessa pochi giorni dopo (6 marzo) con una temperatura massima di 37.2, la giovane ancora oggi è in isolamento domiciliare. “Fisicamente sto bene, non ho assolutamente nulla però continuo a rimanerdice niente: invece di venirmi incontro,rmi, non so in qualunque modo. La mia preoccupazione deriva da questo, perché c’è menefreghismo da parte ...