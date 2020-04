(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione Comunale dihato da questa mattinadieffettuato presso l’Aula Consiliare in Piazza Umberto I, con il quale intende monitorare l’attuale situazione epidemiologica attraverso l’esame dellemaggiormente esposte al rischio contagio. Si tratta di un tassello fondamentale per potersi incamminare verso la graduale riapertura delle attività in sicurezza e tranquillità. “Tutto ciò è stato possibile grazie all’importante contributo professionale offerto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che ha effettuato circa 350 tamponi a medici di base, dipendenti pubblici, Forze dell’Ordine, vigili urbani, volontari Protezione Civile, operatori trasporto pubblico, Case famiglia – ha dichiarato il sindaco Paolo ...

zazoomblog : Padula il Comune avvia screening di massa su 350 persone - #Padula #Comune #avvia #screening -

Ultime Notizie dalla rete : Padula Comune

SeiTV

senza tralasciare le problematiche più urgenti del nostro Comune”. Anche a Padula sono state avviate attività di screening, effettuate questa mattina presso l’Aula Consiliare in Piazza Umberto I.Resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Basilicata: nella giornata di ieri, come comunica la task force regionale - sono stati effettuati 515 test per l’infezione da Covid ...