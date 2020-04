Non voglio cambiare pianeta, su RaiPlay arriva il docutrip di Jovanotti (Di venerdì 24 aprile 2020) Non voglio cambiare pianeta, su RaiPlay arriva dal 24 aprile, in esclusiva e per 16 puntate, il docutrip realizzato da Jovanotti Dal 24 aprile in esclusiva su RaiPlay andrà in onda, per 16 puntate, il docutrip di Jovanotti dal titolo Non voglio cambiare pianeta. Una pedalata di 4000km e di 40 giorni tra Santiago del Cile e Buenos Aires, attraverso deserti, coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, le pampas, i villaggi sperduti e la grande città. Un desiderio di immersione totale nella natura, da conquistare metro dopo metro, salita dopo salita, in uno degli angoli più spettacolari del “bel pianeta”. Panorami poderosi e strade senza fine, villaggi sperduti e albe primordiali, incontri inattesi e la complice compagnia dei lama e dei guanacos incuriositi da questo loro simile con le ruote. Gli unici compagni di viaggio del “Jova”: una ... Leggi su dituttounpop GB Olivero (Gazzetta) : «Serie A - in molti non vogliono prendersi le responsabilità»

Non voglio cambiare pianeta - il docutrip di Jovanotti su Rai Play

Jovanotti su RaiPlay con «Non voglio cambiare pianeta» - 4000 km in bici e musica (Di venerdì 24 aprile 2020) Non, sudal 24 aprile, in esclusiva e per 16 puntate, ilrealizzato daDal 24 aprile in esclusiva suandrà in onda, per 16 puntate, ildidal titolo Non. Una pedalata di 4000km e di 40 giorni tra Santiago del Cile e Buenos Aires, attraverso deserti, coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, le pampas, i villaggi sperduti e la grande città. Un desiderio di immersione totale nella natura, da conquistare metro dopo metro, salita dopo salita, in uno degli angoli più spettacolari del “bel”. Panorami poderosi e strade senza fine, villaggi sperduti e albe primordiali, incontri inattesi e la complice compagnia dei lama e dei guanacos incuriositi da questo loro simile con le ruote. Gli unici compagni di viaggio del “Jova”: una ...

Federciclismo : 'Non voglio cambiare pianeta' è il #docutrip tra musica, parole e panorami, per condividere l'avventura vissuta da… - PiazzapulitaLA7 : 'Errore iniziale è stato pensare che si potesse andare avanti con una certa tranquillità. Non voglio sbagliare più.… - MetaErmal : Grazie di cuore a tutti per questo mare di affetto. ?? Vi voglio bene e non vedo l’ora di rivedervi tutti. #39 - CristinaScara : @lasoralalla Il profilo è pubblico e io, se voglio, commento. Detto ciò la mia si chiama iperbole, ma ovviamente no… - barbara75toud : RT @massimo4951: Catania Aiutatemi sono Tony ho solo due mesi e mezzo taglia media e cerco una mamma, sono arrivate tante richieste per mia… -