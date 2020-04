"Negativo", ma muore di Covid: quando i tamponi ingannano i sanitari (Di venerdì 24 aprile 2020) Emanuela Carucci "Era stato dimesso perché Negativo ai due tamponi". I sindacati: "Abbiamo diffidato la Asl e l'ospedale Riuniti perché non ci convocavano. Sapevamo le notizie dai giornali e invece sarebbe utile un tavolo permanente per la formazione degli operatori e tenerci informati" Si riaccendono i riflettori su Foggia in questa epidemia. Quattordici operatori sanitari (due medici, nove infermieri, tre oss) in servizio nell'ospedale Riuniti sono risultati positivi al Coronavirus. L'azienda ospedaliera ha ricostruito la catena dei contagi che risale a un uomo di 80 anni arrivato asintomatico al pronto soccorso. Il paziente è risultato Negativo al virus dopo due tamponi e dopo tutti gli accertamenti diagnostico-strumentali effettuati. Tutto "deponeva per l’esclusione di sintomatologie riconducibili a Covid" (e pertanto è stato dimesso) ... Leggi su ilgiornale Tampone negativo - ma ha il Coronavirus e muore : reparto infettato

bignerina : RT @Gazzettino: Luca muore pochi giorni prima di sposarsi a 37 anni: «Trattato come paziente covid, ma era negativo» - mr_pac : RT @ProfLopalco: Il problema dei falsi negativi al tampone impone massima prudenza. La diagnosi clinica in fase epidemica è più che suffici… - R9LuisNazario : RT @Gazzettino: Luca muore pochi giorni prima di sposarsi a 37 anni: «Trattato come paziente covid, ma era negativo» - Gazzettino : Luca muore pochi giorni prima di sposarsi a 37 anni: «Trattato come paziente covid, ma era negativo» - MeridioNews : Nicosia, 19enne muore per dopo avere partorito Procura apre inchiesta. Tampone Covid negativo -