Napoli piange una delle sue menti più brillanti: morto il filosofo Aldo Masullo (Di venerdì 24 aprile 2020) Napoli piange una delle sue menti più brillanti. Aldo Masullo, nato ad Avellino ma adottato dalla città partenopea (con tanto di cittadinanza onoraria) per la sua intera carriera, è scomparso a 97 anni. Leggi su tuttonapoli Napoli piange l’infermiere-sindacalista ucciso dal virus : “Siamo eroi non kamikaze”

Napoli piange giovane carabiniere - lascia moglie e un figlio

Coronavirus - la polizia municipale di Napoli piange “‘Peppino” (Di venerdì 24 aprile 2020)unasuepiù, nato ad Avellino ma adottato dalla città partenopea (con tanto di cittadinanza onoraria) per la sua intera carriera, è scomparso a 97 anni.

tuttonapoli : Napoli piange una delle sue menti più brillanti: morto il filosofo Aldo Masullo - Beppone5 : Tutti chiedono al governo... Una sana patrimoniale....prendere per dare ai poveri.. Una bella scremata a chi piang… - Scisciano : Campania, A. Cesaro (FI):”De Gregorio piange miseria ma promette posti di lavoro”: Napoli, 24 Aprile – “Un giorno p… - Sveglio2 : @_Alessio_88 L’ho trovata molto poco credibile come il resto della fiction. Di Napoli ha solo due riprese. Non una… - danceandsound : RT @massimo4951: Ricevo ed inoltro. Questo gattino ha circa 9 mesi ed è stato abbandonato in una colonia a Napoli. Piange di continuo perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piange Napoli piange l'infermiere-sindacalista ucciso dal virus: "Siamo eroi non kamikaze" anteprima24.it Addio a Aldo Masullo, Napoli piange il suo filosofo

NAPOLI – E’ morto a 97 anni Aldo Masullo il filosofo di Napoli. Professore emerito della Federico II e politico, due anni fa, era stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, nel ...

Napoli piange una delle sue menti più brillanti: morto il filosofo Aldo Masullo

Napoli piange una delle sue menti più brillanti. Aldo Masullo, nato ad Avellino ma adottato dalla città partenopea (con tanto di cittadinanza onoraria) per la sua intera carriera, è scomparso a 97 ...

NAPOLI – E’ morto a 97 anni Aldo Masullo il filosofo di Napoli. Professore emerito della Federico II e politico, due anni fa, era stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, nel ...Napoli piange una delle sue menti più brillanti. Aldo Masullo, nato ad Avellino ma adottato dalla città partenopea (con tanto di cittadinanza onoraria) per la sua intera carriera, è scomparso a 97 ...