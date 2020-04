Napoli, aggressione sull’autobus: spinge a terra l’autista e gli sputa in faccia (Di venerdì 24 aprile 2020) aggressione – l’ennesima- su un bus Napoli, presso Piazzale Tecchio, a pochi passi dalla stazione della metropolitana di Campi Flegrei. Un uomo ha spinto a terra il conducente, provocandogli una ferita alla testa. Non contento, il folle ha sputato in faccia alla vittima. Il conducente è stato subito sottoposto ad un tampone per accertare un eventuale contagio da coronavirus. A riferire l’assurda e sconvolgente vicenda è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “sputare addosso ad una persona, con un’epidemia in corso, equivale allo sparo di un colpo di pistola. Siamo vicini al conducente e alla categoria dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico, sin troppe volte vittime di aggressioni.”L’aggressione è avvenuta per futili motivi. L’uomo ha richiesto ... Leggi su secoloditalia Coronavirus Napoli - aggressione in fila per il tampone : sputa contro i medici (Di venerdì 24 aprile 2020)– l’ennesima- su un bus, presso Piazzale Tecchio, a pochi passi dalla stazione della metropolitana di Campi Flegrei. Un uomo ha spinto ail conducente, provocandogli una ferita alla testa. Non contento, il folle hato inalla vittima. Il conducente è stato subito sottoposto ad un tampone per accertare un eventuale contagio da coronavirus. A riferire l’assurda e sconvolgente vicenda è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “re addosso ad una persona, con un’epidemia in corso, equivale allo sparo di un colpo di pistola. Siamo vicini al conducente e alla categoria dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico, sin troppe volte vittime di aggressioni.”L’è avvenuta per futili motivi. L’uomo ha richiesto ...

