Mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni (Di venerdì 24 aprile 2020) Avv. Francesco Pandolfi - Con sentenza n. 362 del 23 aprile 2019, la Sezione 1 del Tar Bologna ha messo in risalto il criterio in forza del quale, in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001 art. 30, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Mobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinarioIllegittimità silenzio su istanza procedura concorsualeLa soluzione della magistraturaMobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinarioTorna suVisto che tale procedura integra solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e che, dunque, in buona sostanza si tratta di una forma di cessione del contratto, ne consegue che la giurisdizione sull'eventuale controversia ad essa re... Leggi su studiocataldi Mobilità del personale docente : cosa dice la Cassazione

Earth Day - serve un piano organico per la mobilità sostenibile

Coronavirus - proposta Commissione : piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2.000. Merkel : “No alla mutualizzazione del debito” (Di venerdì 24 aprile 2020) Avv. Francesco Pandolfi - Con sentenza n. 362 del 23 aprile 2019, la Sezione 1 del Tar Bologna ha messo in risalto il criterio in forza del quale, in tema di mobilità pertra, disciplinata dal d. lgs. n. 165/2001 art. 30, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Mobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinarioIllegittimità silenzio su istanza procedura concorsualeLa soluzione della magistraturaMobilità tra PP.AA. e giurisdizione del giudice ordinarioTorna suVisto che tale procedura integra solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e che, dunque, in buona sostanza si tratta di una forma di cessione del contratto, ne consegue che la giurisdizione sull'eventuale controversia ad essa re...

DarioNardella : Da sempre sosteniamo la “mobilità dolce” ma dopo l’emergenza #COVID?19 è consigliato ancora di più, a chi può, di s… - Roma : “Fase 2”: il Campidoglio ha strutturato un piano che prevede nuove preferenziali per aumentare la velocità di perco… - BeppeSala : In attesa di indicazioni dal Governo, stiamo ridisegnando il sistema di accesso ai mezzi pubblici per garantire la… - DaniloGiracello : RT @m_crosetti: Mandano via un direttore nel giorno in cui tutto il web si mobilita per lui, minacciato di morte dai fascisti. Che tempismo… - ilpinz : RT @bikenomistcom: La Mobilità Urbana Post-Covid deve partire prima di tutto dall'allargamento degli spazi per i pedoni: marciapiedi più am… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità per Università : piattaforme di mobilita’ virtuale per “viaggiare da fermi†9 colonne