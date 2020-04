Milan, Ibrahimovic gioca: svedese impegnato in un triangolare con l’Hammarby (Di venerdì 24 aprile 2020) Mentre tutto il mondo del calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, Ibrahimovic giocherà un triangolare con l’Hammarby Zlatan Ibrahimovic è pronto a scendere in campo, non in Serie A. Il mercato non c’entra ovviamente ma nonostante tutto il mondo il calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, lo svedese giocherà un triangolare con l’Hammarby a Stoccolma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i match saranno disputati tutti a porte chiuse – 3 gare da 30 minuti l’una – con ingresso esclusivo al canale televisivo Dplay che trasmetterà in diretta la partite. In una di queste prenderà parte anche Zlatan Ibrahimovic, in completo accordo con il Milan che ha dato il consenso affinché lo svedese potesse scendere in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ibrahimovic resta in Svezia/ Il Milan lo aspetta - Felipe Melo lo chiama al Palmeiras

Milan Ibrahimovic - lo svedese attende il via libera

