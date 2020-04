LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: Iss: “Donne più colpite degli uomini” (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 15.09 Iss: “Le donne sono più colpite degli uomini, ma sono al di sotto con i decessi”. 14.55 Nella giornata di ieri sono stati effettuati 400mila controlli, 6.216 persone e 144 titolari di attività. 42 sono invece i soggetti denunciati per false dichiarazioni alle forze di polizia e 14 quelli che hanno violato la quarantena. Complessivamente sono poi state chiuse 25 attività o esercizi commerciali. 14.40 Dalla Turchia volo speciale della Turkish Airlines per rimpatriare in Italia ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : donne più colpite dal virus degli uomini

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : oltre 6000 denunce nella giornata di ieri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 400mila controlli nella giornata di ieri (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 15.09 Iss: “Le donne sono piùuomini, ma sono al di sotto con i decessi”. 14.55 Nella giornata di ieri sono stati effettuati 400mila controlli, 6.216 persone e 144 titolari di attività. 42 sono invece i soggetti denunciati per false dichiarazioni alle forze di polizia e 14 quelli che hanno violato la quarantena. Complessivamente sono poi state chiuse 25 attività o esercizi commerciali. 14.40 Dalla Turchia volo speciale della Turkish Airlines per rimpatriare in Italia ...

DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - fanpage : Galli: “Per analisi di massa il test rapido è l’unico possibile” #24aprile - Internazionale : L'Europa trova un accordo sul Recovery fund, in Italia si prevede una contrazione del pil dell'8 per cento, l'allar… - RSIonline : #Coronavirus: dalle 15.45 la diretta con la conferenza stampa odierna di #Bellinzona. Appuntamento su LA 2, Faceboo… - zazoomnews : LIVE Coronavirus notizie in DIRETTA: oltre 6000 denunce nella giornata di ieri - #Coronavirus #notizie #DIRETTA:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE - Coronavirus: più guariti che attualmente contagiati, ieri 7 decessi, novità sulle riaperture PadovaOggi Catania contro la crisi, Pogliese: “Ripartiamo, ma servono fiducia, mascherine e sostegni”

L'attenzione è stata richiamata su diversi punti: mascherine per chi non può pagarle e ampliamento bonus baby sitter. Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Email La fase 2 di contenimento del contagio da ...

Morte del dirigente Rizzuto La Procura acquisisce atti

VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa SIRACUSA, 24 APR - La Procura di Siracusa ha acquisito una serie di atti in merito ai diversi esposti presentati da familiari di persone decedute ...

L'attenzione è stata richiamata su diversi punti: mascherine per chi non può pagarle e ampliamento bonus baby sitter. Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Email La fase 2 di contenimento del contagio da ...VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa SIRACUSA, 24 APR - La Procura di Siracusa ha acquisito una serie di atti in merito ai diversi esposti presentati da familiari di persone decedute ...