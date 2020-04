In guerra per amore: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 (Di venerdì 24 aprile 2020) In guerra per amore: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 Questa sera, venerdì 24 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda In guerra per amore, film del 2016 diretto e interpretato da Pif con Miriam Leone. La pellicola è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2016. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. In guerra per amore film: trama In guerra per amore racconta la travagliata storia d’amore tra Arturo e Flora, nel contesto della Seconda guerra Mondiale. E’ il 1943 a New York e Arturo Giammarresi (Pif) è un giovane palermitano emigrato in America che lavora come cameriere presso il ristorante del conterraneo Alfredo e completamente innamorato di sua nipote, Flora Guarneri (Miriam Leone). La bella giovane, però, è ... Leggi su tpi 25 aprile 2020 - il bunker di piazza Grandi a Milano apre per un tour virtuale. Il ricordo di chi ci è stato durante la Seconda Guerra Mondiale : “Quegli attimi non posso dimenticarli”

Dott. Ascierto avverte : "Troppa gente per strada - l'emergenza non è finita! E' una guerra"

Ultime Notizie dalla rete : guerra per Stasera in TV: in onda “In guerra” per amore ed “Eclipse” LiveuniPA Il quaderno della Resistenza di Giorgio Allori, internato per due anni nei lager nazisti

Mario Rigoni Stern e Tonino Guerra, Ferruccio Guccini, il papà di Francesco e Carlo Giovanni Rossi, detto Carlino, il papà di Vasco che deve il suo nome a un compagno di prigionia del padre a Dortmund ...

Coronavirus in Veneto, la Finanza sequestra 6 mila mascherine pronte all'esportazione

Zaia: "Incredibile che ci sia chi bada al proprio profitto ora" VENEZIA. «È incredibile che mentre c’è chi ogni giorno sta contrastando il Coronavirus a rischio della propria vita come in una guerra, ...

