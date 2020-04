Fine quarantena dal 4 maggio ma Fase 2 amara per bar e ristoranti (Di venerdì 24 aprile 2020) Qual è il calendario per la Fase 2 e la progressiva Fine della quarantena in Italia? Ecco tutto quello che è emerso fino ad oggi. Si procederà per gradi a partire dal 4 maggio, indicata come la Fine del lockdown dal Governo, ma qualche apertura potrebbe avvenire il 27 aprile. La decisione finale si attende tra qualche ora dal presidente del Consiglio Conte che terrà in considerazione il parere del Comitato Tecnico scientifico, della Cabina di regia con le regioni e i sindacati. Il 27 aprile sono previste al momento possibili anticipazioni delle riaperture. Da lunedì potrebbero ottenere il via libera alcuni settori produttivi del Paese che hanno un basso rischio contagio e aziende già in possesso dei protocolli di sicurezza. Si parla del settore auto, della moda e della componentistica. La decisione sarà presa dai ministri ... Leggi su direttasicilia Trapani - Come ottenere indicazioni su : Tamponi - e protocollo di fine quarantena

Fine della quarantena? Ecco come reagirà l'alpaca

Fine quarantena e Fase 2 - Conte annuncia avvio graduale e distanziamento sociale (Di venerdì 24 aprile 2020) Qual è il calendario per la2 e la progressivadellain Italia? Ecco tutto quello che è emerso fino ad oggi. Si procederà per gradi a partire dal 4, indicata come ladel lockdown dal Governo, ma qualche apertura potrebbe avvenire il 27 aprile. La decisione finale si attende tra qualche ora dal presidente del Consiglio Conte che terrà in considerazione il parere del Comitato Tecnico scientifico, della Cabina di regia con le regioni e i sindacati. Il 27 aprile sono previste al momento possibili anticipazioni delle riaperture. Da lunedì potrebbero ottenere il via libera alcuni settori produttivi del Paese che hanno un basso rischio contagio e aziende già in possesso dei protocolli di sicurezza. Si parla del settore auto, della moda e della componentistica. La decisione sarà presa dai ministri ...

repubblica : L'infermiere blocca il Suv di chi è contro la quarantena - Blanchette_86 : @frank_e_zappa @CicRosina @GraziaTardo Non è stata la paura del #COVID19 ma della sanità Calabrese!!! Io personalm… - slytherinvtom : Chi sarà la prima persona che incontrerete a fine quarantena? Io la mia migliore amica che è come una sorella per m… - Emme_Vi : @nachtraum1 Lui ha finito la quarantena il 16. Quando è tornato ho mandato email alla cassa marittima e l'ho regist… - jkmysweet : @taeftpurple @jihopeilish si direi, non fatevi vedere a fine quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Fine quarantena Siracusa. Tamponi di fine quarantena, si accelera: "Da oggi 200 al giorno, da lunedì 400" SiracusaOggi.it Un contagio a Gallipoli, il sindaco: «E' asintomatico». Scatta la quarantena. Stretta sui controlli nel week end di festa

Nell'occasione, il prefetto Maria Teresa Cucinotta lancia un appello alla cittadinanza, raccomandando a tutti di rimanere in casa e di rispettare i divieti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni ...

Mercato dell’arte in quarantena. Pensieri e previsioni di Jose Graci, Galleria Mazzoleni

cambieranno le dinamiche.. il gusto? Ci convertiremo tutti a fruire virtualmente le opere dal divano… Fruire le opere d’arte virtualmente dal divano sarà possibile fino a quando la nostra vita sarà ...

Nell'occasione, il prefetto Maria Teresa Cucinotta lancia un appello alla cittadinanza, raccomandando a tutti di rimanere in casa e di rispettare i divieti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni ...cambieranno le dinamiche.. il gusto? Ci convertiremo tutti a fruire virtualmente le opere dal divano… Fruire le opere d’arte virtualmente dal divano sarà possibile fino a quando la nostra vita sarà ...