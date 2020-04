Delfini avvistati nel mare di Sciacca, il video è uno spettacolo (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) Delfini che giocano del mare di Sciacca e il VIDEO è virale sui Social. L’emergenza legata al Covid-19 ha i suoi lati positivi. La natura, infatti, sta iniziando a riappropriarsi degli spazi che l’uomo le aveva tolto. Si moltiplicano gli avvistamenti di animali in posti sino a oggi impensabili. Un branco di Delfini è stato ripreso oggi nelle placide acque antistanti la città agrigentina di Sciacca. Il VIDEO, ripreso da un gruppo di pescatori e pubblicato su Facebook, mostra un gruppo di bellissimi esemplari di cetacei della famiglia dei Delfini, che, alla vista delle onde generate dalla barca, iniziano a giocarci e ad andarci incontro. Così, tra salti e spruzzi tra le onde, lo spettacolo dei Delfini nel mare azzurro saccense è assicurato. Nei giorni scorsi un gruppo di balene era stato avvistato nel mare dello Stretto di Messina. Due balene ... Leggi su direttasicilia (Di venerdì 24 aprile 2020)che giocano deldie ilè virale sui Social. L’emergenza legata al Covid-19 ha i suoi lati positivi. La natura, infatti, sta iniziando a riappropriarsi degli spazi che l’uomo le aveva tolto. Si moltiplicano gli avvistamenti di animali in posti sino a oggi impensabili. Un branco diè stato ripreso oggi nelle placide acque antistanti la città agrigentina di. Il, ripreso da un gruppo di pescatori e pubblicato su Facebook, mostra un gruppo di bellissimi esemplari di cetacei della famiglia dei, che, alla vista delle onde generate dalla barca, iniziano a giocarci e ad andarci incontro. Così, tra salti e spruzzi tra le onde, lodeinelazzurro saccense è assicurato. Nei giorni scorsi un gruppo di balene era stato avvistato neldello Stretto di Messina. Due balene ...

Ultime Notizie dalla rete : Delfini avvistati Delfini avvistati nel mare di Sciacca, il video è uno spettacolo (VIDEO) Diretta Sicilia Coronavirus: Bosforo senza navi, a Istanbul riecco i delfini

Nelle scorse ore alcuni delfini sono stati avvistati sulla costa di Ortakoy, dal lato europeo della città, sotto il ponte dei Martiri del 15 luglio (l’ex ponte del Bosforo), uno dei luoghi più iconici ...

A Istanbul ritornano i delfini

Come in molte parti del mondo, anche a Istanbul il confinamento a casa di milioni di persone per il Covid-19 sta lasciando spazio alla natura. Se con molte auto ferme i dati sull'inquinamento indicava ...

