Daniel Cosmic offende fan sovrappeso/ Facchinetti gli chiude profilo Instagram

trash_italiano : Mi hanno segnalato le dirette di questo Daniel Cosmic, che ha partecipato anche ad Amici 18, che durante le dirette… - FranAltomare : Ho rivisto nella diretta di tale Daniel Cosmic tutti gli atteggiamenti dei bulli che a scuola non mi davano tregua.… - ElisaDospina : Questo è @daniel__cosmic mentre percula una ragazzina minorenne per il suo fisico. #bodyshaming ne abbiamo?… - b4byvintage : RT @ur4m4ki: vasetto delle schifezze ____________ / \ | daniel | | cosmic | | | \__________/ - delirious_being : Quello che ha fatto questo tale Daniel Cosmic è imbarazzante si tratta di body shaming e spero che tutte le sue “fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Cosmic

Francesco Facchinetti ha punito il suo assistito Daniel Cosmic, protagonista di una diretta su Instagram nella quale ha deriso alcune fan in sovrappeso. L’episodio ha scatenato l’opinione pubblica ...Sono alcune delle spiacevoli "battute" che l'ex concorrente di Amici 18 Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, fa quotidianamente alle sue fan in diretta Instagram, sbeffeggiandole pubblicamente ...