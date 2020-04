Coronavirus | Speranza | “Ora ok all’ottimismo | ma serve anche prudenza” 

(Di venerdì 24 aprile 2020), il messaggio del ministro Robertoin vista della fase 2. Il politico apre all’ottimismo dopo aver superato la bufera ma al contempo chiede cautela. Fiducia e cautela. Sono queste le parole chiave che Robertoevidenzia in vista della fase 2 ormai alle porte. Il ministro della Salute, intervenuto all’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento … L'articolo: “Ora ok all’ottimismo, maprudenza” proviene da www.inews24.it.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della visita all’Unità di alto isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma, in merito a come la regione Lazio ha affrontato la crisi ...C'è molta amarezza nelle parole del consigliere regionale Angelo Vaccarezza riguardo la scelta di Aifa di bloccare l'uso farmaco antivirale adoperato in Liguria per la cura dei pazienti affetti da ...