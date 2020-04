Coronavirus | ottime notizie dalla Basilicata | ieri positivi solo 4 tamponi su 515

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Su 515analizzatiin4 hanno dato esito positivo al: lo ha reso noto la task force lucana. In totale sono 229 (come) i casi confermati in regione. Il bilancio dei morti è fermo a quota 24, mentre i guariti sono 107 (erano 103), mentre le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 66 (68), delle quali, come il precedente bollettino, sette in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 163 (erano 161). In totale, in, dall’inizio dell’emergenza sono stati 9.026 ianalizzati, di cui 8.664 risultati negativi.L'articolosu 515 Meteo Web.