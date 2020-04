Coronavirus: Mattarella, ‘chi combatte in prima linea onora Repubblica e suoi valori’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione. La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case. Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa riconoscenza a tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere il virus e a quanti permettono il funzionamento di filiere produttive e di servizi essenziali. Manifestano uno spirito che onora la Repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza, nel segno della continuità dei valori che hanno reso straordinario il nostro Paese”. Lo afferma il ... Leggi su calcioweb.eu 25 aprile : Mattarella - ‘fondamento Repubblica - uniti per rilancio dopo coronavirus’ /Adnkronos (3)

Coronavirus: Mattarella, 'supereremo avversità, tutti chiamati ad azione rilancio'

