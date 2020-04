Coronavirus | l’Inail ha chiarito le tutele per chi si espone al contagio | ecco i punti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) di Dino Caudullo * All’indomani della pubblicazione del decreto legge 18/2020, le organizzazioni sindacali avevano richiesto chiarimenti all’Inail in tema di tutela assicurativa dei lavoratori esposti alda Covid-19, in occasione di lavoro e in itinere. Per le Organizzazioni Sindacali era importante che venissel’ambito della tutela e le procedure per garantire la copertura dell’Istituto in caso diaccertato da Covid-19, quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria, per tutti gli occupati del settore privato. Con circolare n.13 del 3 aprile scorso, l’Inail è quindi intervenuto fornendo utili chiarimenti. Per quanto riguarda l’ambito della tutela, l’Istituto riconosce l’infortunio sul lavoro a coloro che risultano contagiati da Covid-19, in occasione di lavoro (nel senso più ampio riconosciuto ...