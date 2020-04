Concertone On Line: 75 anni dalla liberazione si festeggiano in streaming (Di venerdì 24 aprile 2020) Materiale Resistenza 2.0 Concertone On Line è la dimostrazione che la musica non si ferma. Il classico Concertone del 25 aprile cambia forma: diventa onLine. Sono oltre 40 gli artisti musicali insieme ad altre personalità che hanno aderito al Concertone On Line. Tra gli artisti presenti abbiamo Arturo Stalteri, la band dei Marlene Kuntz in Bella Ciao da casa, il super gruppo formato da Eusebio Martinelli, Cisco, Pino Scotto e Train de Roots, Massimo Zamboni, Gang, Piotta, Africa Unite, Giulio Wilson con Jourge Coulion degli Inti Illimani, Kento, Taver , Erica Mou, Gabriella Martinelli, Roberta Carrieri, Gasparazzo e tanti altri. Concertone OnLine Il Concertone del 25 aprile da oltre tre anni si svolge a cura del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) insieme alla Regione Emilia Romagna. Oltre alla musica live non manca anche un contest per invitare i musicisti a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 24 aprile 2020) Materiale Resistenza 2.0Onè la dimostrazione che la musica non si ferma. Il classicodel 25 aprile cambia forma: diventa on. Sono oltre 40 gli artisti musicali insieme ad altre personalità che hanno aderito alOn. Tra gli artisti presenti abbiamo Arturo Stalteri, la band dei Marlene Kuntz in Bella Ciao da casa, il super gruppo formato da Eusebio Martinelli, Cisco, Pino Scotto e Train de Roots, Massimo Zamboni, Gang, Piotta, Africa Unite, Giulio Wilson con Jourge Coulion degli Inti Illimani, Kento, Taver , Erica Mou, Gabriella Martinelli, Roberta Carrieri, Gasparazzo e tanti altri.OnIldel 25 aprile da oltre tresi svolge a cura del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) insieme alla Regione Emilia Romagna. Oltre alla musica live non manca anche un contest per invitare i musicisti a ...

Musica, concerti, l'intervista alla staffetta partigiana Agape Nulli, appuntamenti teatrali: questo e altro nel programma della ricorrenza ...

Coronavirus, concerto on line per il Covid Hospital di Boscotrecase

Un concerto dedicato a medici, operatori sanitari e pazienti del Covid center di Boscotrecase è quello inserito nella rassegna del PJ On Air, rassegna di attività online e concerti ad accesso gratuito ...

