Bologna, morto a 85 anni Giuseppe Gazzoni Frascara
Il patron del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara è morto nella mattinata di venerdì 24 aprile a 85 anni. Lo storico presidente del Bologna di Baggio e Signori, ha guidato la squadra dal 1993 al 2001 e dal 2014 era presidente onorario.

Bologna, morto l'ex presidente Gazzoni Frascara: guidò il club dalla C a semifinale Uefa

Bologna piange Giuseppe Gazzoni Frascara, ex presidente del club rossoblù dal 1993 al 2005, scomparso nella notte tra il 23 e il 24 aprile all'età di 84 anni dopo una lunga malattia.

