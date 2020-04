Bestie di Satana | Andrea Volpe esce dal carcere Il padre di una vittima | “Sono sereno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Uno dei componenti delle ‘Bestia di’,, oggi 44enne,daldi Ferrara dopo 16 anni. Michele Tollis, ildi una delle vittime, Fabio, ucciso a 16 anni nei boschi di Somma Lombardo (Varese) insieme a Chiara Marino, il giorno dopo il rilascio ha spiegato di essere “”. “Chiaro, non dimentico, è impossibile dimenticare – ha detto – ma devo riconoscere che si è guadagnato lo sconto di pena, perché ha vuotato il sacco e, se non fosse stato per lui, non avremmo scoperto nulla“.faceva appunto parte delle “di”, gruppo di giovani responsabili di tre omicidi e un suicido indotto commessi tra fine anni ’90 e il 2004, ed è uscito di prigione per fine pena. Fu lui nel 2004 a collaborare con la Procura di Busto Arsizio, allora guidata dal ...