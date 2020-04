Auto elettriche - L'Europa ipotizza un 2050 con l'80% dei veicoli a emissioni zero (Di venerdì 24 aprile 2020) Il segmento delle Auto elettriche, in Europa, è ancora una nicchia, ma in futuro potrebbe rappresentare la quasi totalità del mercato del Vecchio continente: questo, almeno, è uno degli scenari ipotizzati da un recente studio elaborato dalla direzione generale per la Mobilità e i Traporti della Commissione Europea, avviato per definire lo stato dell'arte del mercato dei carburanti alternativi nei Paesi dell'Unione.Le ipotesi di partenza. Nello scenario base, il peso delle elettriche sul parco circolante delle Autovetture potrebbe salire a circa il 14% entro il 2030 e al 54% entro il 2050. La crescita è legata a fattori quali la diffusione della rete di ricarica, il miglioramento delle tecnologie informatiche e per le batterie. Sempre entro il 2050, i powertrain a celle a combustibile (dunque alimentate a idrogeno) dovrebbero rappresentare il 4%, mentre ... Leggi su quattroruote Milano - Fase 2 - Sala vuole i 30 km/h per le auto - più piste ciclabili e bici elettriche

Q Talks - Auto elettriche - la crisi sarà un freno o un volano? Ne parliamo oggi alle 15.30

Tj Innova Engineering & Technology - la Cina investe nel Sannio 300mln per auto elettriche (Di venerdì 24 aprile 2020) Il segmento delle, in, è ancora una nicchia, ma in futuro potrebbe rappresentare la quasi totalità del mercato del Vecchio continente: questo, almeno, è uno degli scenariti da un recente studio elaborato dalla direzione generale per la Mobilità e i Traporti della Commissione Europea, avviato per definire lo stato dell'arte del mercato dei carburanti alternativi nei Paesi dell'Unione.Le ipotesi di partenza. Nello scenario base, il peso dellesul parco circolante dellevetture potrebbe salire a circa il 14% entro il 2030 e al 54% entro il. La crescita è legata a fattori quali la diffusione della rete di ricarica, il miglioramento delle tecnologie informatiche e per le batterie. Sempre entro il, i powertrain a celle a combustibile (dunque alimentate a idrogeno) dovrebbero rappresentare il 4%, mentre ...

quattroruote : Per la Fase 2, #Milano vuole zone a 30 km/h, più piste ciclabili e bici elettriche. Ogni occasione per far la guerr… - soleterramare : RT @Pinodemarco: Sala, Sindaco di Milano, limiterà i mezzi pubblici chiedendo di usare i propri. Incentivera' la possibilità dell'uso di au… - MovPopulistaIta : RT @Pinodemarco: Sala, Sindaco di Milano, limiterà i mezzi pubblici chiedendo di usare i propri. Incentivera' la possibilità dell'uso di au… -