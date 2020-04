Alice | la 18enne che salvò Venezia premiata da Mattarella | «L’acqua alta ieri | il Covid

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 aprile 2020)Andreanelli ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico a. Quest’anno sarà tra gli studenti che affronteranno la maturità nonostante il Coronavirus, e da settimane la sua cameretta è diventata anche l’aula dove fa lezione. Non è la prima emergenza chesi trova ad affrontare: lo scorso novembre, mentre la sua città affondava sotto l’acqua, insieme agli altri ragazzi dell’associazione Venice Calls, si è rimboccata le maniche, ha indossato gli stivali di gomma, ed è corsa a dare una mano. L’impegno è stato riconosciuto persino dal presidente della Repubblica, Sergio, che l’ha nominata “Alfiere della Repubblica”. Per, al momento, nessuna premiazione a causa dell’emergenza, ma spera in un futuro di poter ...