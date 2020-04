Tom Holland: "Ho chiamato Robert Downey Jr. ed era in bagno" (Di venerdì 24 aprile 2020) Tom Holland ha svelato di aver chiamato pochi giorni fa Robert Downey Jr., scoprendo che era in bagno. Tom Holland ha svelato di aver chiamato Robert Downey Jr. durante la quarantena, scoprendo che era in bagno quando ha risposto al telefono. La divertente rivelazione è stata compiuta mentre la star britannica stava partecipando al talk show di Jimmy Kimmel. Raccontando come sta affrontando l'isolamento, l'interprete di Peter Parker ha svelato: "Ho contattato via FaceTime Robert Downey Jr. un paio di giorni fa, ed era in bagno". Jimmy Kimmel ha quindi commentato in modo ironico la situazione in cui si è trovato Tom Holland dichiarando: "Ah, interessante, molto romantico". La star di Spider-Man ha inoltre spiegato che non ha ... Leggi su movieplayer Tom Holland voleva smettere di bere - ma Ryan Reynolds gli ha regalato una cassa di spider-gin

